CHP’li belediyeler eş-dost atamalarına karşı teyakkuzda

CHP, bazı belediyelerinde tepki çeken eş-dost atamalarına karşı hem uyarıda hem de kanun teklifinde bulundu. Parti merkezinin uyarılarının sonucu ve akraba atmalarını yasaklayacak kanun teklifine Meclis'te bulunan partilerin tutumu merakla bekleniyor.

CHP'li belediyelerde eş-dost atamalarına ilişkin tartışma sürüyor. Son yerel seçimlerde başta İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere yönettiği belediye sayısını artıran CHP'nin en önemli vaadi görevlendirme ve ihalelerde liyakattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde düzenlediği belediye başkanları çalıştayında sıraladığı 7 ilkeden biri de “Yönetici atamalarında liyakat esasına mutlaka uyunuz” şeklindeydi.

Fakat aralarında yıllardır CHP'nin yönettiği ilçelerin de olduğu bazı belediyelerde akraba atamaları ortaya çıktı. Safranbolu Belediye Başkanı kardeşini, Seyhan Belediye Başkanı ise damadını özel kalem müdürü olarak atadı. Torbalı Belediye Başkanı oğlunu genel müdür yardımcısı olarak görevlendirdiği, Menemen Belediye Başkanı'nın halasının eşini başdanışman yaptığı belirtildi. Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur tepkilerin ardından oğlunu görevden aldığını duyurdu.

Belediye başkanlarının tepki çeken atamalarına karşı CHP'de bazı hamleler gündeme geldi. Belediye başkanlarına yapılan uyarının yanı sıra CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un belediyeleri ziyaret ederek yerinde inceleme yapacağı belirtiliyor.

Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP İzmir İl Başkanının belediye başkanlarıyla toplantı yapacağı belirtildi. İddiaya göre yapılacak toplantıda belediye başkanlarının atamalar ve ihalelerde daha dikkatli olmaları konusunda uyarılacağı belirtildi. Söz konusu toplantıyı sorduğumuz Menemen Belediyesi basın biriminden “Öyle bir şey yok. Basına bilgi geçmek için hazırlanıyoruz” denildi.

MENEMEN BELEDİYESİ: BAŞDANIŞMAN YAPMADIK, DANIŞTIK

Menemen Belediye Başkanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un akrabasını ve eski dönem Koyundere Belediye Başkanı İrfan Aras’ı “Başdanışman” olarak atamadığı ifade edildi. Aksoy'un adaylığı belli olduğu andan itibaren eski dönem belediye başkanları Kadir Yıldırım, Nurgül Uçar ve İrfan Aras’ın desteğini her zaman gördüğü belirtilen açıklamada, “Bu eski dönem belediye başkanları için herhangi bir görevlendirme yapılmamıştır. Kendisinin deneyimlerinden faydalandığı, danıştığı birinin 'Başdanışman' olarak lanse edilmesi çirkin bir iftiradan ibarettir” denildi.

KANUN TEKLİFİ HAZIRLANIYOR

CHP belediyelerdeki akraba atamalarına ilişkin bir hamlesi de kanun teklifi oldu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, belediye başkanlarının birinci derece yakınlarının belediyelerde ve şirketlerinde çalıştırılmaması, belediye başkanlarının ikinci bir maaş almalarının önlenmesi için yasa teklifi hazırladıklarını açıklamıştı. Özel, önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacağını belirttiği teklifin detaylarını şöyle paylaşmıştı: “Birinci derece yakınlar belediyelerde, şirketlerde ve iştiraklarde göreve getirilemeyecek. Ürettikleri iş ve hizmetlerden dolayı herhangi bir ücret alamayacaklar. Ancak bunun ikinci derece yakınları da kapsayacak bir çerçevesi olması gerektiğini öngörüyoruz. Çok özel durumlarda bir teknik personelin ikinci derece yakını olması bir zafiyet yaratır mı ona bakıyor arkadaşlar. Ama CHP olarak biz belediye başkanlarımızın birinci derece yakınlarının asla bu işlere girmemesi gerektiğini söylüyoruz. Ayrıca belediye başkanları belediye şirketlerinin yönetimlerinde yer alıyorlar ve bundan kaynaklı da huzur hakkı alıyorlar. Bu da ikinci maaş demek. İkinci maaşı da yasaklayacağız.”

Bu konuda herhangi bir açıklama yapmayan AKP ve MHP'nin sözkonusu kanun teklifi Meclis gündemine geldiğinde ne yapacağı merakla bekleniyor. (Ankara/EVRENSEL)