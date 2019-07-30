30 Temmuz 2019 16:05
Emre Mor'un menajeri Alonso, Galatasaray'ın transferi bitirdiğini duyurdu
Emre Mor'un menajeri Erik Alonso, genç futbolcunun Galatasaray'a transferinin tamamlandığını duyurdu.
Emre Mor'un menajeri Erik Alonso'nun Twitter paylaşımı
Emre Mor'un menajeri Erik Alonso, futbolcunun Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu.
WBD Menajerlik Şirketi'nin CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transferinin tamamlandığını açıkladı. Alonso, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anlaşma tamam. Emre Mor, Galatasaray'a" ifadelerini kullandı. (DHA)
Deal Done @Emremor29 to @GalatasaraySK— Erik Alonso (@Eralwbd) July 30, 2019
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