İzmir'de şehir hastanesi inşaatında çalışan işçiler iş bıraktı

İzmir Bayraklı'da yapımı devam eden şehir hastanesi inşaatında çalışan işçiler ücretlerini alamadıkları için iş bıraktı. Gama-Türkerler Ortaklığına ait firmada çalışan çalışan işçiler yaklaşık bir aydır maaşlarını alamadıkları için bugün iş bıraktı. Edinilen bilgiye göre, işçiler ücretleri yatana kadar direnişlerine devam edeceklerini ifade ederken, geçtiğimiz şubat ayında da aynı sebeplerden dolayı direnişe başlamış ve direniş sonuç vermişti. (İzmir/EVRENSEL)

İzmir’de şehir hastanesi inşaatındaki işçiler iş bıraktı | İzmir Bayraklı'da yapımı devam eden Gama-Türkerler Ortaklığı’na ait şehir hastanesi inşaatında çalışan işçiler, 1 aydır maaşlarını alamadıkları için iş bıraktı. İşçiler, daha önceki maaşlarını da direnerek alabilmişti. pic.twitter.com/DNWWMo0xt4 — Yaşar Usta (@yasarustaportal) July 30, 2019