Karşıyaka Belediyesine bağlı Kent AŞ’de TİS imzalandı

Karşıyaka Belediyesi ve DİSK/Genel-İş arasında Kent AŞ’ye bağlı çalışan 600 işçi adına toplusözleşme imzalandı. Sözleşmeyle işçi ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı.

Karşıyaka Belediyesi Örnekköy Şantiye Tesislerinde gerçekleştirilen sözleşme törenine, Belediye Başkanı Cemil Tugay, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan da katıldı. 1 yıl süreli sözleşmeyle işçi ücretlerine ortalama yüzde 35 oranında zam yapıldı. En düşük maaş net 3 bin 250 lira oldu. Aylık alışveriş çeki 375 liraya çıkarıldı. Ayrıca yemek ücreti, yol, yakacak, aile ve çocuk yardımı ile yılda 4 ikramiye gibi sosyal desteklerdeki iyileştirmeler de sözleşmede yer aldı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay “Yerel yönetimlere dayatılan ekonomik ve sosyal sıkıntılara rağmen, emekçilerimize daha insanca koşullar sağlamak için uğraşıyoruz. İçimizdeki barış ve dayanışma, hemşerilerimizin ve kentimizin esenliğinin birinci koşuludur” dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da “Bu sözleşme ekonomik krize karşı işçi sınıfını korurken, demokrasiyi yeniden kuracağımız önemli bir mevzi niteliğini de taşıyor” dedi ve belediye yönetimine teşekkür etti. Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan da “Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Emeğin, demokrasinin mücadelesini vermek durumundayız. Karşıyaka Belediyemize, halkın emek mücadelesine katkı sunması nedeniyle teşekkür ediyoruz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)