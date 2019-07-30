KESK Kocaeli’den haykırdı: Güvenceli iş, güvenli gelecek istiyoruz!
Edirne'den Ankara'ya hareket eden KESK üyesi emekçiler ve KESK Kocaeli Şubeler Platformu, Kocaeli'de yaptıkları açıklama ile taleplerini yineledi.
Fotoğraf: Evrensel
KESK ve bağlı sendikaların genel merkez yöneticileri, toplusözleşme taleplerini dile getirmek için ülkenin dört bir yanından Ankara'ya hareket etti.
Edirne'den Ankara'ya hareket eden yürüyüş kolu ve KESK Kocaeli Şubeler Platformu, İzmit İnsan Hakları (Sabri Yalım) Parkı’nda açıklama yaptı. Açıklamaya KESK şubelerinin üye ve yöneticilerinin yanı sıra DİSK, TMMOB, CHP, HDP, ÖDP, Emek Partisi, Halkevleri, Kaldıraç temsilcileri de katıldı.
“İnsanca yaşamak istiyoruz”, “Parasız eğitim, parasız sağlık”, “Savaşa değil, eğitime bütçe” ve “Güvenceli iş, güvenceli gelecek istiyoruz” sloganlarının atıldığı basın açıklamasını KESK Eğitim, Örgütlenme ve Basın Yayın Sekreteri İlhami Yiğit okudu.
Edirne’den yola çıkarak tüm kamu emekçilerine ve emeklilerine “İnsanca yaşam, güvenceli iş ve güvenli gelecek” ve ”Grevli toplu sözleşmeli sendika” teklifini hazırladıklarını söyleyen Yiğit, tekliflerinin beş ana başlığını şöyle açıkladı:
- Halktan yana bir kamu hizmeti
- Güvenceli istihdam, güvenli gelecek
- Demokratik, adil bir çalışma yaşamı
- İnsanca yaşamaya yetecek bir ücret
- Gerçek bir toplu pazarlık hakkı
(Kocaeli/EVRENSEL)