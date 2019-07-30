KESK Kocaeli’den haykırdı: Güvenceli iş, güvenli gelecek istiyoruz!

KESK ve bağlı sendikaların genel merkez yöneticileri, toplusözleşme taleplerini dile getirmek için ülkenin dört bir yanından Ankara'ya hareket etti.

Edirne'den Ankara'ya hareket eden yürüyüş kolu ve KESK Kocaeli Şubeler Platformu, İzmit İnsan Hakları (Sabri Yalım) Parkı’nda açıklama yaptı. Açıklamaya KESK şubelerinin üye ve yöneticilerinin yanı sıra DİSK, TMMOB, CHP, HDP, ÖDP, Emek Partisi, Halkevleri, Kaldıraç temsilcileri de katıldı.

“İnsanca yaşamak istiyoruz”, “Parasız eğitim, parasız sağlık”, “Savaşa değil, eğitime bütçe” ve “Güvenceli iş, güvenceli gelecek istiyoruz” sloganlarının atıldığı basın açıklamasını KESK Eğitim, Örgütlenme ve Basın Yayın Sekreteri İlhami Yiğit okudu.

Fotoğraf: Evrensel

Edirne’den yola çıkarak tüm kamu emekçilerine ve emeklilerine “İnsanca yaşam, güvenceli iş ve güvenli gelecek” ve ”Grevli toplu sözleşmeli sendika” teklifini hazırladıklarını söyleyen Yiğit, tekliflerinin beş ana başlığını şöyle açıkladı:

Halktan yana bir kamu hizmeti

Güvenceli istihdam, güvenli gelecek

Demokratik, adil bir çalışma yaşamı

İnsanca yaşamaya yetecek bir ücret

Gerçek bir toplu pazarlık hakkı

(Kocaeli/EVRENSEL)