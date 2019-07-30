CAS, Trabzonspor'un 2011 şampiyonluğu başvurusunu reddetti

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor'un 2010-2011 Süper Lig sezonu şampiyonluğunun kendilerine verilmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.

2010/11 sezonunda Fenerbahçe averajla şampiyon olurken 3 Temmuz 2011'de başlatılan şike operasyonu sonrası Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılamamış, Trabzonspor da 2010/11 sezonu şampiyonluğunun kendilerine tescil edilmesi gerektiğini savunmuştu.

Şike davası 2015'te dönemin Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve tüm sanıkların şike ve örgüt kurma suçlarından beraat etmesiyle sonuçlandı. (SPOR SERVİSİ)