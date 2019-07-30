ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satışı devam edecek

Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 30 Temmuz 2019 Salı

AYM'nin Barış Akademisyenleri kararı, mültecilere yönelik baskı, Kaz Dağları'ndaki maden arama çalışmaları, CHP belediyeleri, eğitim ve çok daha fazlası "Ne Var Ne Yok"ta