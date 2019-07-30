Doç. Dr. Tuna Altınel hakim karşısına çıkıyor: Duruşma öncesi büyük destek

Balıkesir L Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Barış Akademisyeni Doç. Dr. Tuna Altınel'in ilk duruşması bugün görülüyor.

11 Mayıs’tan bu yana tutuklu bulunan Altınel'in duruşmasını izlemek için Balıkesir'e İzmir, İstanbul ve Eskişehir'den çok sayıda kişi geldi.

Polis duruşma öncesi adliye önünde bekleyenlere salonun 40 kişilik olduğu ve daha fazla kişinin duruşmaya alınmayacağı talimatı aldıklarını söyledi.

Polis kalabalığın adliye bahçesinde beklemesine de izin vermedi.

Duruşmanın 14.00'te başlaması bekleniyor. (Balıkesir/EVRENSEL)

Tuna Altınel için özgürlük ve dayanışma çağrısı