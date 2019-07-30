Metrobüste kız çocuğuna cinsel istismar girişimi

İstanbul'da Mecidiyeköy istikametinde seyreden metrobüste 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar girişiminde bulunduğu iddia edilen şüpheli metrobüstekiler tarafından yakalandı. Halıcıoğlu Metrobüs Durağı'nda indirilen şüpheli ihbar üzerine durağa gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kız çocuğu ve yanında bulunan annesi şüpheliden şikayetçi oldu.

Olay, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Mecidiyeköy istikametinde seyreden metrobüste bulunan 14 yaşındaki bir kız çocuğu bir şüphelinin cinsel tacizine maruz kaldı. Şüpheliye, kızın yanında olan annesi ve metrobüstekiler tepki gösterdi. Halıcıoğlu Metrobüs Durağı'nda indirilen şüpheli metrobüsteki yolcular tarafından ihbar üzerine olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. (İstanbul/DHA)