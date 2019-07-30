30 Temmuz 2019 09:24
EMEP Elazığ İl Yöneticisi Ali Cemal Zülfikar, ev baskınıyla gözaltına alındı
Emek Partisi Elazığ İl yöneticisi Avukat Ali Cemal Zülfikar ev baskınıyla gözaltına alındı.
Ali Cemal Zülfikar basın açıklaması yaparken.
Emek Partisi Elazığ İl yöneticisi ve Eski Elazığ il Başkanı Avukat Ali Cemal Zülfikar sabaha karşı yapılan ev baskınıyla gözaltına alındı.
Sabah erken saatlerde ev baskını düzenleyen polis, Avukat Ali Cemal Zülfikar’ın evind arama yaptı. Aramanın ardından Zülfikar'ı gözaltına aldı ve Elazığ Terörle Mücadele (TEM) Şubesine götürdü.
Zülfikar'ın geçtiğimiz sene katıldığı Demokratik Toplum Kongresi (DTK) toplantısı gerekçe gösterilerek gözaltına alındığı öğrenildi. (Elazığ/EVRENSEL)
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