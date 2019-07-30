30 Temmuz 2019 09:03

AYM’nin barış akademisyenleri için verdiği 'hak ihlali' kararına karşı bildiri

1071 akademisyen, AYM'nin meslektaşları hakkında verdiği "hak ihlali" kararına karşı bildiri yayımladı, barış akademisyenlerinin bildirisi için "sözde" ifadesini kullandı.

AYM’nin barış akademisyenleri için verdiği 'hak ihlali' kararına karşı bildiri

Fotoğraf: Evrensel

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    1071 akademisyen, “Bu suça ortak olmayacağız” bildirine imza atan barış akademisyenleri hakkında açılan davalar için “hak ihlali” kararı veren Anayasa Mahkemesine (AYM) karşı bildiri yayımladı. “Anayasa Mahkemesi terörü meşrulaştıramaz” başlıklı bildiride, barış akademisyenlerinin bildirisi için “sözde barış bildirisi” ifadesi kullanıldı. İmzacılar arasında yer alan Dr. Şerif Eskin, onayı olmadan imzasının kullanıldığını açıkladı.  İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü de “Barış bildirisi adlı sözde manifesto üzerine” başlığını taşıyan açıklamasında, barış imzacısı akademisyenleri hedef gösterdi. AYM kararlarının bağlayıcı olduğunu belirten anayasa hukukçusu ve CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu, “Anayasa Mahkemesi kararına karşı kampanya başlatan rektörler, Anayasa ihlal suçunu işliyor” dedi.

    KARŞI BİLDİRİ NE DİYOR?

    Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzaladıkları için barış akademisyenlerinin “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan cezalandırılması nedeniyle ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar vermişti. 

    1071 akademisyen de karşı bildiri yayımladı. Bildiri şu şekilde: 

    “Sözde "barış bildirisi" adı altında terör örgütü propagandası yapan bazı akademisyenlerin ceza almalarını "hak ihlali" gören Anayasa Mahkemesi skandal bir karara imza atmıştır.  Bu karar şehit ve gazilerimizin hatırasını zedelemiş, maşeri vicdanı yaralamıştır. Terörle mücadele ettiği için devleti suçlayan açıklamalar yapmak dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmez. Bu kararın, terör örgütlerine karşı etkin operasyonların gerçekleştirildiği bir dönemde alınması ise ayrıca dikkat çekicidir.

    İmzası bulunan biz akademisyenler, terörle mücadeleyi sekteye uğratmayı ve ülkemizi karalamayı amaçlayan her türlü kurum, organizasyon ve inisiyatifin karşısında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz. Türk milleti adına karar vermekle yetkili kılınan Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının adalete ve kamu vicdanına aykırı olmaması gerektiğine inanıyor, bu yanlış kararda imzası bulunanları kınıyoruz."

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    1071 akademisyen arasında imzası yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nden akademisyen Dr. Şerif Eskin de isminin kendisinin onayı olmadan kullanıldığını açıkladı.

    Eskin’in Twitter’daki açıklaması şöyle: “Bugün yayınlanan bir bildiride imza verenler arasında benim adım da var. Fakat ne böyle bir bildirinin hazırlandığından haberim var, ne kimse bana imza atıp atmayacağımı sordu, ne de kimseye imza verdim. Onayım olmadan ismim/imzam kullanılmış. Ayıptır. Sayısız yerde yayınlanmış imza listesi. Hangi bir yerde düzelttireyim şimdi? Nasıl oluyor da bana sormadan imzam kullanılıyor yahu? Bu bildiriyi hazırlayıp rızam ve haberim dışında ismimi kullananlar her kimse ya bu hatayı düzeltsinler ya da hukuki haklarımı kullanacağımı beyan ediyorum.”

    3 ÜNİVERSİTENİN KALEME ALDIĞI BİLDİRİ İLE AYNI 

    Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Medeniyet Üniversitesi yönetimleri de geçtiğimiz günlerde AYM kararına karşı imza kampanyası başlatmak için akademik personele bir metin göndermişti. 1017 akademisyenin imzaladığı söz konusu bildiri, üç rektörlük tarafından kaleme alınan metin ile aynı.

    İÜ REKTÖRLÜĞÜ DE BARIŞ AKADEMİSYENLERİNİ HEDEF ALDI

    İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörlüğü de “Barış bildirisi adlı sözde manifesto üzerine” başlığını taşıyan bir açıklama yayımladı ve barış akademisyenlerini hedef aldı. 

    “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisinin devleti ve güvenlik güçlerini zayıf gösterme niyetini taşıdığını savunulan İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nün açıklamasında “Misyonu itibarıyla bilgi ve özgür düşünce üretmenin merkezi olan üniversitelerde görev yapan akademisyenler, terör faaliyetlerine karşı yürütülen bu başarılı operasyonları, ‘kasıtlı ve planlı bir kıyım, bilinçli sürgün politikası ve bölge halklarına yönelik bir katliam’ olarak adlandırarak çok büyük bir gaflet içerisinde hareket etmişlerdir” ifadelerine yer verildi. 

    KABOĞLU: REKTÖRLER SUÇ İŞLİYOR

    Anayasa hukukçusu CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, AYM kararıyla ilgili açıklama yapan rektörleri eleştirdi.

    Barış bildirisi nedeniyle yargılanan ve üniversitedeki görevinden ihraç edilen Kaboğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,  “‘Anayasa Mahkemesi kararları… yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar’ (Any., md.153/son). Anayasa Mahkemesi kararına karşı kampanya başlatan rektörler, Anayasa ihlal suçunu işliyor” ifadelerine yer verdi.

    (HABER MERKEZİ)

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