4 ilde sağanak bekleniyor (30 Temmuz 2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam Edirne, Kırklareli ve Kars’ta sağanak beklendiğini duyurdu.

Yağışların, Kırklareli il merkeziyle Kofçaz, Demirköy ve Pınarhisar ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinden itibaren ise Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. (ANKARA)