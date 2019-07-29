EMEP, grevdeki Hilton SA işçilerini ziyaret etti

Emek Partisi Adana İl Örgütü, grevlerinin 5'inci gününde Hilton SA işçilerini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Emek Partisi Adana İl Başkanı Sevil Aracı, grevde kazanmak için işçilerin birliğinin ve dışarıdan gelecek desteklerin önemli olduğunu belirterek başarıya ulaşmaları için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

"KRİZDE PATRONLAR KÂRINA KÂR KATMAYA DEVAM EDİYOR"

İşçi sınıfının elde ettiği hakların bir bir ellerinden alınmaya çalışıldığını, bunun için de patronların kriz günlerini fırsata çevirmeye çalıştığını ifade eden Aracı, "İşçiler ağır koşullar altında çalışırken, hakları ellerinden alınmaya çalışılırken kriz var dedikleri ülkede patronlar kârlarına kâr katmaya devam ediyor. Yaşam kalitelerinde bir azalma olmuyor ama hep bizden fedakarlık etmemiz bekleniyor" diye konuştu.

Güvenlik gerekçesi ile yasaklanan grevlere dikkat çeken Aracı, "Umarız ki siz böyle bir şeyle karşılaşmazsınız ve bu grevden başarı ile, talepleriniz karşılanarak çıkarsınız. Bunun için de önemli olan işçilerin birliği. İşçiler birliğini bozmadığı müddetçe başarılı olmasının önünde bir engel yok. Bu koşullar altında bir arada olmanızı önemsiyoruz ve haklarınızı arayarak gösterdiğiniz örnek direnişi destekliyoruz. Direnişinizin dışarıdan desteklenmesi çok önemli. Direniş kamuoyunda yer buldukça işveren, taleplerinizi duymak zorunda kalacak" dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Sevil Aracı'nın ardından konuşan DİSK Gıda-İş Temsilcisi Gökhan İmrek, kriz var denilerek sermayeye destek ve vergi indirimi yapıldığını belirterek "Bugün bir işçinin bir tane elektrik faturası bile devlet tarafından karşılanmıyor. Patronlara verilenin milyonda biri bile işçilere verilmiyor ve işçiler maliyet kalemi olarak görülüyor. Halbuki biz üretimin kendisiyiz, üreten biziz. Dolayısıyla hak ettiğimiz açlık sınırının altında bir yaşam değil insanca bir yaşam ve bunun mücadelesini veriyoruz" dedi.

"GREVİ YASAKLATMA GİRİŞİMLERİNİ BURADA DA YAŞIYORUZ"

Emek Partisinin ziyaretine teşekkür eden OLEYİS Doğu Akdeniz Şube Başkanı Ali İhsan Artut, "Emeğin sağı-solu olmaz. Emek-sermaye çelişkisi devam ettiği sürece bu mücadele devam edecektir" dedi.

Grev yasaklamalarını hatırlatan Artut, "Burada da bu yapılmaya çalışılıyor, üst düzey görüşmeler yapılarak burada olmayan olaylar olacakmış gibi gösterilerek. 'Turizm etkileniyor, firmanın prestiji sarsılıyor' deniyor. Bizim davamız işimiz, ekmeğimiz, aşımız. İçeride üretim durma noktasına geliyor, sayımız gittikçe artıyor" dedi. (ADANA/EVRENSEL)

Ücretleri asgari ücretin altına düşen Adana Hilton-SA işçileri greve çıktı