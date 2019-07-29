Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ile ortak bir noktada buluşulmaması durumunda Suriye sınırında öngörülen "Güvenli Bölge"yi Türkiye'nin tek başına oluşturacağını ifade etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Akar ve ABD Savunma Bakanı telefonda görüştü. AA'nın verdiği bilgiye göre görüşmede Bakan Akar, Türkiye'nin ABD'den beklentisinin YPG/PKK'ye desteğini tamamen sonlandırması olduğunu bildirdi.

Hulusi Akar, Türkiye'nin sadece kendi ülkesi ve milletinin güvenlik ve emniyetini değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar ve Yezidiler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenlik ve emniyetini istediği ifadelerini kullandı.

Akar, F-35 programı ile ilgili olarak da Türkiye'nin, projenin sadece müşterisi değil, aynı zamanda yatırımcısı ve üretim ortağı olduğunu söyleyerek F-35 projesinin kendi yolunda ilerlemesini istedi.

Ayrıca Suriye'nin kuzeyinde kurulması öngörülen "Güvenli Bölge"ye dair Akar, Türkiye'nin "Güvenli Bölge"de kontrolü sağlayabilecek tek uygun, yeterli ve yetenekli güç olduğunu öne sürdü.

Bakan Akar, "Güvenli Bölge"nin 30-40 kilometre derinlikte olması ve ABD ile koordineli bir şekilde Türkiye tarafından kontrol edilmesi taleplerini de iletti. Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, ABD ile ortak bir noktada buluşamazsak Güvenli Bölge'yi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağımız ifade edilmiştir" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)