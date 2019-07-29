Bandırma'da su zammına yurttaşlar tepki gösterdi

Dilan KÖSE

Bandırma

Bandırma'da son dönem yapılan ulaşım zammının ardından halka bir darbe de su zammı ile geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, temmuz ayı birinci toplantısında Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (BASKİ) su zamları gündeme damga vurdu. Önceki dönemde yurttaşlardan gelen tepkiler üzerine geri alınan BASKİ'nin su zammına, belediye meclisinde bulunan AKP, İYİ Parti ve CHP'li üyeler evet oyu verdi. Belediye meclisi üyelerinin halkın daha da yoksullaşmasının önünü açacak zamlara onay vermesi yurttaşların tepkisine yol açtı.

Tüketicileri Koruma Derneği Bandırma Şube Başkanlığının (TÜKDER) düzenlediği basın açıklamasına Emekli-Sen, Kent Konseyi, Bandırma Emekçi Kadın Platformu, EMEP, HDP ve CHP meclis üyeleri de katıldı. Açıklamada son dönem yapılan zamların geri çekilmesi ve bu konuda ısrarcı olunması gerektiği vurgulandı.

Bandırma Emek Platformu, yaptığı yazılı basın açıklamasında toplumun tüm kesimlerini mücadeleye çağırarak "Çağrımız, yapılan bütün zamlara karşı mücadeleyi ortaklaştırmak ve büyütmektir" dedi.

Emek Partisi ise “Ülkemizde büyük sermayenin ve iktidarın sorumlusu olduğu bir ekonomik kriz yaşanmaktadır. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de işçi ve emekçileri ekonomik ve sosyal olarak rahatlatacak politikalar uygulamak yerine halkı daha da yoksullaştıran zamları hayata geçiriyor. Bandırma'da ve tüm kentte yapılan zamların geri çekilmesi için halkımızı başta mahalleler olmak üzere her alanda birleşmeye, örgütlenmeye ve mücadele etmeye çağırıyoruz” açıklamasını yaptı.