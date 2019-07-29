Tutuklu gazeteciler için Almanya'dan Türkiye'ye yürüyor

Almanya’nın Nürnberg kentinde yaşayan Kubilay Bozkurt’un yürüyüşü sürüyor. “Suçsuz yere tutuklanan tüm insanlar için” 30 Haziran’da Türkiye’ye doğru başlattığı yürüyüşünün devam ettiğini belirten Bozkurt, özellikle tutuklu gazetecilere ithaf ettiği yürüyüşünde Bosna Hersek’e ulaştı.

70-75 günde İstanbul’a ulaşmayı planlayan Tiyatro ve Edebiyat Eğitmeni Bozkurt, “Sapiens Dönüyor” projesinin devamı olarak, Almanya’nın Münih şehrinden İstanbul’a yola çıktığını söyledi. Bozkurt, şu anda Bosna Hersek de olduğunu ve yürüyüşünün güzel bir şekilde devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Evrensel'e konuşan Bozkurt, gerçekleştirdiği bu yürüyüşün dünyadaki tüm tutuklu gazeteciler ve suçsuz yere cezaevlerinde yatan insanlar için olduğunu söyledi. (İstanbul/EVRENSEL)