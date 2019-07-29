DEÜ Güzel Sanatlar öğrencileri: Bölüm başkanlığı atama kararını tanımıyoruz!

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Sahne Sanatları Bölüm Başkanlığı görevinden alınan Semih Çelenk’in ardından göreve Dekan Vekili Hacı Yakup Öztuna getirildi.

"Depreme dayanıklı olmadığı" gerekçesiyle Tınaztepe yerleşkesine taşınmasıyla gündeme gelen DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde 5 akademisyen görevlerinden alınmıştı. Aralarında Prof. Dr. Semih Çelenk’in de olduğu akademisyenler konuyu yargıya taşırken Sahne Sanatları Bölüm Başkanlığına Hacı Yakup Öztuna’nın atandığı öğrenildi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri ise “Sözde başkan vekilliğini tanımıyoruz, bu süreçte alınacak tüm kararlar bizim için yok hükmündedir” dedi.

Sahne Sanatları bölümü öğrencileri yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bölüm başkanımız Prof. Dr. Semih Çelenk’in hukuksuz bir şekilde görevinden alınmasının ardından Dekan Vekili Hacı Yakup Öztuna’nın Sahne Sanatları Bölüm başkan vekilliği ve anasanat dalları başkan vekilliklerine atandığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Fakültemizin içeriği yıllarca güncellenmeyen web sitesi bu atamanın ardından hızlıca güncellenmiş ve Sahne Sanatları akademik kadrosu sayfasına hızlıca Hacı Yakup Öztuna’nın fotoğrafları ve unvanı koyulmuştur. Sahne Sanatları bölümünün akademik eğitim öğretim yılları içerisinde düzenlenen etkinliklerde yaptığı konuşmaları gülümseyerek hatırladığımız söz konusu akademik personel, geçmişte değerli hocalarımızın başında bulunduğu ve kaotik atmosferde gerçekleştirilen bu davranışı kışkırtma amaçlı buluyoruz ve malum şahsın mücadele teklifini kabul ediyoruz: Sahne Sanatları ‘sözde’ bölüm başkan vekili Hacı Yakup Öztuna’yı tanımıyoruz. Dramatik Yazarlık Anasanat dalı sözde başkan vekilliğini tanımıyoruz. Oyunculuk Anasanat Dalı sözde başkan vekilliğini tanımıyoruz. Oyunculuk Anasanat Dalı sözde başkan vekilliğini tanımıyoruz. Sahne Tasarım Anasanat Dalı bölüm başkan vekilliğini tanımıyoruz. Sözde başkan vekilliği süresince alacağı karar ve kararlar bizim için yok hükmündedir. Bu süreçte mücadele gösteren hocalarımızın yanındayız ve onlarla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz”

(İzmir/EVRENSEL)

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