Tunceli Barosu: Maden kararı, telafisi imkansız zararlara yol açacak

Tunceli Barosu maden sahası kararına tepki olarak bir açıklama yayınladı. Yayınlanan açıklamada maden kararından vazgeçilmesi çağrısı yapılırken, karara karşı mücadele edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Maden kararı ile geniş bir alan peşkeş çekilmiştir denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İlimizin Munzur dağlarını krater göllerini, höyüklerini, yaylalarını ve arı konak yerlerini kapsayan 43 bin hektarlık bir alan maden sahalarına ruhsat verilme çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası şirketlere peşkeş çekilmiştir.

Erzincan İliç ilçesinin büyük bir kısmını siyanürle altına kapatan maden işleri genel müdürlüğü ve diğer kurumlar Dersimde de birçok yerde ağaçları keserek doğayı katlederek yol açarak bu süreci başlatmış durumdadırlar.

Barajlar konusunda halkımızın duyarlılığı STÖ, DKÖ, SP, BARO, DEDEF, İnsan hakları aktivistleri ve Çevre örgütleri, Munzur Kültürel Yaşamı Koruma Girişimi ve Belediye Başkanları ve yerel derneklerle yine 35 kurumda oluşan Munzur doğa çevre ve kültür meclisi her şeyin bitmediğini kanıtlamış ve sonuç alınmıştır."

"AMAÇ DOĞANIN TALANI, İNSANA VE CANLIYA YAŞAM HAKKI VERMEMEK"

Bu tür projelerin hayata geçmesi durumun da yaşanacak zarara dikkat çekilen açıklamada şu noktalara vurgu yapıldı: Bu bölgedeki çevre köylerinde yaşayan insanların bunların yaşam alanlarını 65 bin küçük baş hayvan yüzün üstünde Çemişgezek, Ovacık, Pertek ve Hozatlı sürü sahibi 700‘e yakın nüfusa sahip yaylacıların, onlarca arıcılıkla geçim yapan aileyi, cümle canlıyı, yaban hayatını krater göllerini, suyu ve sudaki canlıyı, bitki örtüsü ve ekosistemi telafisi imkânsız zararlara ve kayıplara yol açacaktır. Bölge insanı göç edecek, yaban hayatı ve bitki örtüsü zarar görecektir. Bütün Dersimlilere Dersim kurumlarını yaylacıları arı sahiplerini ve orada yaşayan insanlarımızı bu konuda ivedilikle birlikte mücadele çağrısı yapıyoruz. İlgili ve resmi kurumlara da çağrımız bu ruhsatların verilmemesi verilmişse de iptal edilmesi yönündedir" çağrısında bulunuldu. (Dersim/ EVRENSEL)

Munzur Milli Parkı'nda maden aramaya ruhsat verildi