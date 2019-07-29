19’uncu Munzur Kültür ve Doğa Festivali sona erdi

19’uncu Munzur Kültür ve Doğa Festivali’nin finali, yapılan konuşmalar ve sahne alan sanatçıların ezgileriyle sona erdi.

Atatürk Stadyumunda yapılan final programına yüzlerce kişi katıldı. Festival tertip komitesi adına açıklama yapan Kenan Çetin, Dersim’in bir şehirden fazlası olduğunu belirterek doğası, inancı, kültürüyle farklı olduğunu söyledi. Dersim’in göçle insansızlaştırılmak istendiğine dikkat çeken Çetin, Dersim’in şimdi de maden sahasıyla tehdit altında olduğunu dile getirdi. Festivalde Dersimliler olarak Munzur Milli Parkı’nın dünya miras listesine alınmasını istediklerini belirten Kenan Çetin, “Dersim adına özür dilenmesi, Nupelda ve Ayaz kardeşlerin ölümüne neden olan mayınların toplanmasını istiyoruz. Baraj ve madencilik projeleri başta olmak üzere Munzur gözeleri projesi iptal edilmeli. Dilimize, inancımıza, kültürümüze saldırılara son verilmeli” diye konuştu.

Fotoğraf: MA

Cumartesi Anneleri adına konuşan Maside Ocak da sorumluların yargılanması için mücadele ettiklerini hatırlatarak “Yas tutamıyoruz çünkü bizim gideceğimiz bir mezar yok. Sevdiklerimizle buluşma olarak gördüğümüz Galatasaray bize yasak. Ne olursa olsun çocuklarımızı aramaya devam edeceğiz” dedi.

Suruç Aileleri İnisiyatifi adına konuşan Ali Saadet, çocuklarını katledenleri her yerde haykırmak istediklerini belirterek “Ancak söz söylediğimiz her yer bize yasaklanıyor, Dersim festivalinde olduğu gibi. Suruç Katliamı aydınlatılmadığı sürece çok sayıda katliam olur” diye belirtti.

10 Ekim Barış ve Dayanışma İnisiyatifinden Erdoğan Tedik ise, Ankara ve Diyarbakır patlamalarında katledilenleri anarak “Çocuklarımızı katledenler yargı önüne çıkana kadar mücadelemiz sürecektir. Yapılan katliamları unutmayacağız, unutturmayacağız” diye konuştu.

"HEP BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİYİZ"

Daha sonra konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Onlara inat yan yana gelerek barış mücadelesi vermeye devam edeceğiz” dedi. Dersim’in karakola çevrildiğini söyleyen Temelli, “Bugün bu ülkenin rejimi nedir diye görmek isteyen gelsin Dersim’i görsün. Her yerde kalekollar, gözetleme noktaları. Sanırsınız ki bir savaş platosu kurulmuş, savaş senaryosu hazırlanıyor” dedi.

Temelli, konuşmasına şöyle devam etti: Tüm bu enkazı kaldırabilir, kurtulabiliriz. Demokratik bir anayasayla Türkiye’nin önünü açacağız. Bunun için yan yana gelmeliyiz, hep birlikte mücadele etmeliyiz. Dersim’de olduğu gibi Türkiye’nin her yerinde bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız.

"MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Festivalin kapanış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ise, “Festival, doğasını sahiplenenlerin emeğidir. Dersim’de mücadele etmeye devam edeceğiz. Sosyalizm mücadelesini omuz omuza vererek kazanacağız. Munzur özgür akacak ancak Hasankeyf ile buluşarak özgür akacak. Hasankeyf tarihimizdir, sahip çıkacağız” dedi.

Kapanış konseri ise Metin-Kemal Kahraman ve Grup Munzur ile yapıldı. (Dersim/MA)