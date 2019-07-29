Afganistan’da seçim bürosuna saldırı: 20 kişi yaşamını yitirdi

Yuvaları su altında kalan yavru Caretta carettalar yaşamını yitirdi

Alanya’da Caretta caretta yuvaları su altında kaldı, çok sayıda yavru denize ulaşamadan ya da yumurtadan çıkamadan yaşamını yitirdi. Akaryakıt şirketinin dere yatağına müdahale ettiği iddia edildi.