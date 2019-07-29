CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Küçük esnaf korunmalı

Niğde Bakkallar ve Bayiiler Odası Başkanı Şinasi Göktepe’yi ziyaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, küçük esnafın korunması gerektiğini vurguladı.

Kent içine AVM yapılmaması gerektiğini, AVM’lerin küçük esnafı yok ettiği gibi başta trafik olmak üzere sorunlar ürettiğini, bu nedenle AVM’lerin kent dışına yapılması ve taşınması gerektiğini ifade eden Gürer, “Kira, vergi, prim gibi konularda küçük esnafın mağduriyetini giderici önlemler alınması için Mecliste elimizden geleni yapacağız” dedi.

“CAN SUYU” VERİN!

İpotek, kefil gibi zorlamaların esnafın krediye erişimini engellediğini dile getiren CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Esnaf ile olan görüşmelerimizde esnaf acil “can suyu” olacak destekler bekliyor. Kağıt üzerinde değil, esnaf için iktidar, özde düzenlemeler sağlamalı ve şartlarını esnetmeli. Yıllardır işini düzgün yapan, tanınan, bilinen, güvenilen esnafın ekonomik sorunlarının derinleşmesi tek tek işlerini bırakıp, mesleklerinden çekilmelerine neden oluyor. Gidiş iyi gidiş değil” şeklinde konuştu.

"BAKKAL ESNAFINI YOK ETMEYİN"

Niğde Bakkal ve Bayiler Odası Başkanı Şinasi Göktepe, Mecliste esnaf sorunlarını gündeme taşıdığı için Ömer Fethi Gürer’e teşekkür etti.

Ekonomik zorluklar karşısında ayakta durmaya çalışan bakkal esnafının sorunlarını anlatan Göktepe, “Kent merkezlerinde AVM ve zincir mağazaların kuralsız yaygınlaşması, bakkal esnafını yok edecek boyuta getirdi. Küçük esnaf zor ayakta duruyor ya da kapanıyor. Küçük esnaf desteklenmeli ve pozitif ayrımcılık getirilerek esnafın faaliyetleri kolaylaştırılmalı” dedi. (EKONOMİ SERVİSİ)