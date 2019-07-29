CHP Milletvekili Karaca: Salda Gölü için 30 Temmuz'da göl kıyısında buluşalım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Salda Gölü'nde yapılmak istenen millet bahçesine karşı eylem çağrısı yaptı.

KARACA, 30 TEMMUZ SALI GÜNÜ İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Salda Gölü kıyısındaki hidromanyezit oluşumların da yer aldığı Beyaz Adalar bölgesi ile Tabiat Parkı ve Belediye Plajının bulunduğu yaklaşık 150 bin metrekarelik alanı kapsayan Millet Bahçesi için TOKİ 31 Temmuz tarihinde ihale yapacak. CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, ihalenin yapılacağı günden bir gün önce olan 30 Temmuz Salı günü saat 14.00'te Salda Gölü kıyısında buluşmak için tüm doğa dostlarına çağrı yaptı. (HABER MERKEZİ)