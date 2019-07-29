EMEP kurucularından Cabbar Demirci memleketi Kayseri’de anıldı

Beyin kanaması sonucu geçtiğimiz çarşamba günü hayatını kaybeden Emek Partisi (EMEP) kurucularından ve EMEP’in eski İzmir İl Başkanı Cabbar Demirci, memleketi Kayseri’de yoldaşları ve mücadele arkadaşları tarafından anıldı.

Gençlik yıllarında Kayseri’de emek, demokrasi ve bağımsızlık mücadelesinde en ön saflarda mücadele eden Demirci’nin mirası memleketinde de unutulmadı.

Etkinliğe Cabbar Demirci’nin yakınlarının yanı sıra Emek Partisi üyeleri, SES Kayseri Şube Başkanı Orhan Karakaya, Eğit-Der üyeleri, Eğitim Sen yöneticileri ve mücadele arkadaşları katıldı.

“DİMDİK DURUŞU VE BİRLEŞTİRİCİ TUTUMU MİRASTIR”

Demirci’nin, ‘80 dönemi karanlığında aynı koğuşu paylaştığı, gençlik ve mücadele arkadaşı Derviş Altun, “Yoldaşımız hayatını sınıf mücadelesine adamış biriydi. En zorlu koşullarda dahi onun mücadele içindeki dimdik duruşu, her konuda aldığı birleştirici tutumu bizlere miras kaldı. Elbette Cabbar hocayı anmak, mücadelesini devam ettirmektir. Tüm işçi sınıfının başı sağ olsun” dedi.

Emek Gençliği adına konuşan Barış Timur, “Cabbar Başkanı gençlik kamplarında tanıdık. Mücadeleciliği, gençlikle bitmeyen güçlü bağı hepimize öğretici olmuştur. Kararlı devrimciliği biz gençliğe bıraktığı mirastır. Cabbar Hoca nezdinde mücadele sözü veriyoruz” diye konuştu.

“İŞÇİ SINIFININ SONSUZ MAVİLİĞİNE BİR YILDIZ DAHA ÇAKTIK”

Sözü alan EMEP MYK Üyesi Yakup Aslandoğan ise “Hepimizin hayatına dokunan, bizlere kararlığı ve duruşu ile çok şey öğreten bir yoldaşımızı, ağabeyimizi kaybettik. Elbette ki böyle bir eksikliğin burukluğunu içimizde taşıyoruz, taşıyacağız da. Ancak yoldaşımızı anmak, onu yaşatmak sınıfsız, sömürüsüz bir dünya düzeni için verdiği mücadeleyi devam ettirmekle mümkün olacaktır. Gerek işçi sınıfı mücadelesi içinde kendine biçtiği görevler gerekse demokrasi mücadelesi içinde sırtlandığı görevler yediden yetmişe hepimizin örnek alması gereken tutumlardır. Şimdi yapmamız gereken yoldaşımızın bıraktığı yerden bayrakları sırtlanmaktır” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte konuşan mücadele arkadaşları ise Demirci’nin partili yaşamından, kararlığından öğrendiklerini anlattı, birlikte yürüttükleri çalışmalardan bahsetti. Cabbar Demirci’nin anısının ancak mücadeleyle sürdürülebileceğine vurgu yapıldı. (Kayseri/EVRENSEL)

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Hayatını kaybeden Cabbar Demirci, yoldaşları tarafından anıldı