Sahte içki üretimi Meclis gündeminde

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, temmuz ayında 29 kişinin sahte içkiden hayatını kaybetmesi sonrası sahte içki üretimi Meclis gündemine taşıdı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sahte içki üretimi, dağıtımı ve satışına ilişkin yasal işlemlerin başlatılması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi. Hemen her yıl insanların ölümüne neden olan sahte içki üretiminin alkollü içeceklere yapılan son zamlar sonrası yeniden gündeme geldiğini ifade eden Tanrıkulu, yalnızca 2019 yılı Temmuz ayında bu nedenle 23 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

Tanrıkulu, 2013 yılı Ekim ayında dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanının yakalanan kaçak içki miktarına ilişkin verdiği verileri de hatırlattı. 2002-2013 yılları arasını kapsayan 11 yıllık AKP iktidarı döneminde yakalanan kaçak içki miktarının 562 bin 371 litre olduğunu ifade eden Tanrıkulu, 2002’de 4 bin 349 litre olan kaçak içki miktarının 2013 yılında 107 bin 815 litreye çıktığını dile getirdi. Tanrıkulu, sahte içki üretiminin merdiven altı olarak tabir edilen atölyelerin yanı sıra bazı bölgelerde içki satışı gerçekleştirilen büfelerin arka kısımlarında dahi yapılabildiğine dikkat çekerek yapılan denetimlerin eksikliğinin ve etkinliğinin araştırılması gerektiğini ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)