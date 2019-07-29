Adalar'da yasak olan akülü araçlar ve şezlonglar toplandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar Belediyesi ve Adalar Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kınalıada’da kıyı işgal eden şezlongları ve yasak olan akülü araçları topladı.

Adalar Belediyesi, Kınalıada ile başlayan çalışmaların diğer adalarda da devam edeceğini duyurdu.

Bugün İBB, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Belediyemiz koordinasyonu ile Kınalıada'da bulunana kıyı işgalleri, şezlonglar ve akülü taşıyıcı araçların toplanmasına başlandı. pic.twitter.com/B5rwOtY3Nb — Adalar Belediyesi (@adalarbld) July 29, 2019

Adalar’da akülü araçların kullanılmasının yaygınlaşması ve tüm kıyıların şezlonglarla kaplanması tepkilere neden oluyordu.

Geçtiğimiz günlerde akülü araçların yasaklanması talebiyle eylem yapan Adalılar, “İhtiyaçtan ötürü, "kolaylık" olması açısından kullanılmaya başlanan akülü araçlar, günümüzde yürüyen insanlara "zorluk" yaratmaya başlamış, öyle ki can ve mal güvenliğimizi tehdit eder hale gelmiştir” ifadelerini kullanmıştı.

UKOME kararıyla girilmesi yasak olan yerlerde akülü araçların ve bisikletlerin kullanımına izin verilmiyor. (HABER MERKEZİ)