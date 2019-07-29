Yapımı için milyonlarca dolar harcanan Bursa Şehir Hastanesini su bastı

399,5 milyon dolar harcanarak 13 gün önce hizmete açılan Türkiye'nin en büyük beşinci şehir hastanesi olan bin 355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi’nin idari bölümü sular altında kaldı. Dünya standartlarında ileri teknoloji ile donatılan şehir hastanesi 16 Temmuz’da hasta kabulüne başlamıştı.

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre hastaneyi personelin çalıştığı sırada su bastı. Tavandan biranda sular boşalmaya başlamasıyla mesai yapan çalışanlar neye uğradığını şaşırarak sağa sola kaçıştı. Suyun ağırlığını taşıyamayan tavan bir müddet sonra çöktü.

ŞEHİR MERKEZİNE 20 KM UZAKLIKTA

Nilüfer ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi'ndeki Bursa Şehir Hastanesi'nin şehir merkezine uzaklığı yaklaşık 20 kilometre. Hastaneye ulaşım yeni konulan 3 adet otobüs hattı ile sağlanıyor. Pek çok hasta ve hasta yakını hastaneye ulaşım için taksi kullanmak zorunda kalıyor. Bursa Şehir Hastanesi hizmete girdiği ilk gününde polikliniklere 2 bin 500 kişi müracaat etmişti. Hastane çevresinde eczane olmaması da vatandaşın tepkisini çekti. (HABER MERKEZİ)