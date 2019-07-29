İmamoğlu: Kayıt dışı Suriyelilerin İstanbul'dan gönderilmesi elbette gerekli

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayıt dışı mültecilerin İstanbul’dan çıkarılması kararına dair “Bu yapılan işlem elbette gerekli. Nüfusun demografisini değiştiriyorsunuz. Bu toplumu sosyolojik olarak yorar” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, DW Türkçe'den Bülent Mumay’ın gündeme dair sorularını yanıtladı.

Mülteci konusunun iyi yönetilmediğini ifade eden İmamoğlu, “Yüz binlerce nüfusluk hareket. Hangi ülke, hangi şehir kaldırabilir. İnsani de değil. Yönetilebilir bir şey değil. 3 buçuk milyon insana bir anda kapılarınızı açmanın doğru olmadığını savunanlardanım. Açtıktan sonraki sürecin de doğru yönetilmediği kanaatini dile getirdim” ifadelerini kullandı.

"TOPLUMU SOSYOLOJİK OLARAK YORAR"

“Nüfusun demografisini değiştiriyorsunuz. Bu, toplumu sosyolojik olarak yorar” iddiasında bulunan İmamoğlu, kayıt dışı mültecilerin kentten gönderilmesi kararıyla ilgili olarak da “Bu yapılan işlem elbette gerekli. Çünkü kayıtsız bir süreci emniyet, sağlık, çocuklar ve kadınlar açısından yönetebilme şansınız yok. Ama bu noktaya niye gelindi? Bunun tedbiri zamanında niye alınmadı? Şimdi bu travma niye yaşanıyor?” sözlerini kullandı.

İmamoğlu İstanbul’da yaşayan mültecilerin insani tüm sorunlarına sahip çıkmayı da sorumlulukları olarak gördüğünü sözlerine ekledi.

"ELİMİZDE BİZİ RAHATSIZ EDEN VERİLER VAR"

İmamoğlu “Belediyeyi kazandıktan sonra nasıl bir tabloyla karşılaştınız?” sorusuna da şu şekilde yanıt verdi: “Denetlenmeyen, kapalı devre yönetim siteminin var olduğu bir büyükşehir belediyesi var. Şirketler tarafından yönetilen bütçe, bütçenin neredeyse 3’te 2’si. Şirketlerin, Sayıştay tarafından denetlenmediği bir ortamda şüphelerimiz çok daha yoğun. Kaldı ki bizi rahatsız eden veriler de elimizde var. Açıkçası mali yönden de iyi yönetilmeyen bir büyükşehir belediyesi olduğunu gözlemledik. Özellikle son 4 yıl bu anlamda aranın çok açıldığı, gelir gider dengesinin çok bozulduğu bir 4 yıl.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde tespit ettikleri usulsüzlük ya da yolsuzluğun kamuoyuyla paylaşılacağını söyleyen İmamoğlu, “Sadece makul zaman dilimlerinde paylaşacağız. Araştırma ve hukuki teftişlerimiz sürüyor” dedi. (HABER MERKEZİ)