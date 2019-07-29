Yarın toplanacak MGK’nin ana gündemi: ‘Fırat’ın doğusuna operasyon

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) temmuz ayı toplantısı, yarın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Fırat’ın doğusuna yönelik olası harekatın masaya yatırılacağı MGK’de S-400 teslimatı ve F-35 tartışmaları ile Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri de konuşulacak.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey geçtiğimiz hafta Ankara’da Dışişleri, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Cumhurbaşkanlığı’nda görüşmeler gerçekleştirirken, MSB’de Türk-ABD askeri heyetleri Güvenli Bölge’nin tesisi için bir çalışma grubu kurdu.

Heyetlerin Güvenli Bölge görüşmeleri bu hafta da sürecek.

Ancak, görüşmelerinde ilerleme sağlanamadığı kulislere yansıyan Güvenli Bölge’nin ortalama 30 kilometre derinliğinde olmasını isteyen Ankara, bölge kontrolünün TSK’de bulunmasını ve bölgeden YPG unsurlarının çıkarılmasını istiyor. ABD ise güvenli bölge sınırını daha dar tutarken, kontrolün koalisyon güçlerinde olması ısrarını sürdürüyor.

Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi kurul üyelerine olası operasyonla ilgili sunum yapacak.

SONDAJ GERİLİMİ

Doğu Akdeniz’deki Türk gemileri; Barbaros Hayrettin Paşa, Yavuz ve Fatih, Deniz Kuvvetleri’nin korumasında sondaj ve arama çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak ABD, İsrail, Yunanistan ve GKRY temsilcilerinin Washington’da “Doğu Akdeniz’deki ekonomik iş birliği” konularını ele alması dikkati çekti.

Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler de Enerji ve Dışişleri Bakanlarının sunumlarıyla masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda "Ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın biz Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız" demişti. (HABER MERKEZİ)