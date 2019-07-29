29 Temmuz 2019 13:04
Rusya: Türkiye ile Suriye'de nokta atışı operasyonlar için tedbir alıyoruz
Rusya ordusundan yapılan açıklamada Türkiye ile birlikte Suriye'de bazı hedeflere nokta atışı operasyonlar düzenlemek için tedbir alındığı belirtildi.
Fotoğraflar: Pixabay
Rusya Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi Sergey Rudskoy, "Rusya ve Türkiye’nin Suriye’deki militanların ateş güçlerini yok etmek adına nokta atışı operasyonları düzenlediklerini" söyledi.
Sputnik'in haberine göre Rus Genelkurmay yetkilisi Rudskoy, “Türk meslektaşlarımızın yardımıyla teröristlerin ateş güçlerinin, askeri araçlarının, silahlarının ve teçhizat depolarının yerlerini belirlemek ve bunlara nokta atışı operasyonları düzenlemek adına tedbirler almaktayız” dedi.
Rudskoy, Suriye’deki militanların elinde bulunan yabancı silahların sayısının arttığını gözlemlediklerini belirtti. Bu silahların içerisinde roketatar sistemleri bulunduğunu da aktardı. (DIŞ HABERLER)