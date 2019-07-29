Rusya: Türkiye ile Suriye'de nokta atışı operasyonlar için tedbir alıyoruz

Suriye'de güvenli bölge ABD iznine bağlı

Hükümet, Suriye’deki Kürt bölgesini "operasyon" ile tehdit ediyor, Arap basınında çıkan yorumlarda ise buradaki herhangi bir adımının ancak “ABD onayıyla” olabileceği vurgusu yapılıyor.