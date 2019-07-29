KESK'in Van'dan başlatacağı Ankara yürüyüşüne polis engellemesi

Hükümet ile kamu sendikaları arasında 1 Ağustos’ta başlayacak TİS görüşmeleri öncesi 4 koldan Ankara’ya yürüyüş başlatan KESK’in Van yürüyüş kolu polis tarafından engellendi. Açıklama ve yürüyüşe izin vermeyen polis, basın mensuplarının görüntü almasını da engelledi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri, hükümetle 1 Ağustos’ta başlayacak Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri öncesi 4 koldan Ankara’ya yürüyüş başlattı. Van, Edirne, Muğla ve Artvin’den yola çıkan KESK üyeleri 1 Ağustos’ta Ankara’da olacak.

Yürüyüşün Van kolu için bugün basın açıklamasıyla start verilecekti. KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, MYK üyeleri ve konfederasyon üyelerinin yapmak istedikleri açıklamaya polis izin vermedi. Polis, engele valiliğin kentte ilan ettiği 15 günlük eylem ve etkinlik yasağını gerekçe gösterdi. Bunun üzerine araçların bulunduğu alana geçerek, burada seyahat öncesi açıklama yapmak isteyen KESK üyeleri, polis müdahalesiyle karşılaştı. Sendika önünden yürümelerine izin verilmeyen KESK’liler adına Eğitim-Sen Şube Başkanı Bedri Yamaç şunları söyledi:

"TİS taleplerimizi gündemleştirmek için dört koldan yürüyerek sokakalrda taleplerimizi gündemleştirmek istedik. KHK'lerle yapılan işsizleştirme durumunu, iş güvenceleri durumunu gündemleştirmek istedik. Van Valiliğinin 1000 gündür yaptığı keyfi uygulamasına maruz kaldık.”

Polisin zor kullanarak araçlara bindirdiği KESK’liler, Ankara’ya doğru yola çıktı.

ÇEKİM YAPILMASINA İZİN VERİLMEDİ

Öte yandan tartışma sırasında polis amiri basın mensuplarına dönerek, “Benim meslektaşım haricinde kimse kamerayla görüntü almayacak” diyerek basın mensuplarının görüntü almasına engel oldu. Polis amirinin polislere “Ben konuşurken kimsenin görüntü almasına izin vermeyin” diye talimat vermesi de dikkat çekti. (Van/EVRENSEL)