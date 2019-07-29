Kemal Kılıçdaroğlu: Kürt sorunu raporunu güncelliyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Afyon Sandıklı’da gerçekleştirilen belediye başkanları çalıştayını ve gündemi bir grup gazeteciye değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, Kürt sorunuyla ilgili 4 sene önce yayımladıkları raporu güncelleyeceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Daha önce 22 Soru 22 Cevap diye Kürt sorunu ile ilgili yaklaşık üç dört yıl önce hazırladığımız bir raporumuz vardı. Yine benzer şekilde arkadaşlarımız gelişen olayları da dikkate alarak “22 Soru 22 Cevap”ı güncellemek istiyoruz. Onunla ilgili çalışma var” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin erken seçim çağrısı yapmayacağını belirterek “Türkiye’nin çok ağır bir ekonomik bunalımdan geçtiğini artık hepimiz kabul ediyoruz. Böyle bir ortamda seçime gitmeyi doğru bulmuyoruz. Damat-kayınpeder ‘biz bu sorunu çözeceğiz’ diyorlar. Onlara zaman tanımak lazım. Gerçi 17 yıldır ülkeyi yönetiyorlar ‘bu hale getirdiler’ ama bu halden bakalım çıkaracaklar mı çıkarmayacaklar mı?” dedi.

“ŞAKIR ŞAKIR TALİMAT ALIYOR”

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında yaşanan “emir alma” tartışmasına “Rahatsız olsun, bir daha aynı işleri yapmasın diye söylüyorum. Talimat alamazmış. Şakır şakır talimat alıyor. Trump talimatı verdi, papazı bıraktılar. Bir ar damarı olur insanın. 82 milyonu bırakın, bütün dünya bu gerçekleri biliyor. Erdoğan ülkeyi yönetemiyor artık. Egolarına teslim olan bir insan bir ülkeyi yönetemez. Küçük bir bakkalı yönetemeyen damat, Türkiye’nin ekonomisini yönetemez” diye konuştu.

“ERDOĞAN’IN ALTINDA 13 UÇAK VAR. YETER YAHU”

Kılıçdaroğlu Erdoğan’ın 13 uçağıyla ilgili olarak da “altında 13 uçak var. Yeter yahu. Bu itibar değil, itibarsızlığı getirir. Çocukluğunda veya gençliğinde ailesinin çok yoksul olduğu, servete doyamadığı bir içgüdünün dışa yansımasıdır bu. Yırtık ayakkabı ile siyasete giren birisi 13 tane uçak sahibi olursa dünyada benim itibarım olur diyor. Halbuki dünyada itibarı sağlayan ahlaktır, erdemdir, onurdur” dedi. (HABER MERKEZİ)