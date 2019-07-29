Gönüllü ormancılar: Kırmızı karıncalar

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki Çatacık Ormanları'nda yılda ortalama 14,5 kilogram zararlı böceği toplayıp besin kaynağına dönüştürerek sağlıklı ağaçların yetişmesine katkıda bulunan kırmızı orman karıncalar, yakın çekimlerle görüntülendi.

 

 

29 Temmuz 2019 12:21

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Karıncalar

Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

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Karıncalar

Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

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Karıncalar

Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

Bilimsel adı Formica rufa olan kırmızı orman karıncaları, toprağın 1 ila 2 metre derinliklerinde barınıyor.

 

 

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Karıncalar

Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

Toprak üstündeki ve ağaçlardaki zararlı böcekleri, larvaları ve tırtılları salgıladığı formik asitle etkisiz hale getirerek besin olarak yuvasına taşıyan karıncalar, bu yolla ormanların sağlıklılaştırılmasına da katkı sunuyor.

 

 

 

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Karıncalar

Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

Yaklaşık 300 bin karıncanın bulunduğu bir koloni, bir hektar orman alanda zararlı böcekleri etkisiz hale getiriyor.

 

 

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Karıncalar

Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

Ortalama ağırlığı 8 miligram olan bir kırmızı orman karıncası, kendi ağırlığının 62 ila 100 katı fazlasını kaldırabiliyor.

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Karıncalar

Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

Yılda ortalama 14,5 kilogram zararlı orman böceği toplayabilen bir kırmızı karıncanın, sabahın ilk ışıklarıyla başlayan zorlu günlük yaşamı güneşin batmasıyla tamamlanıyor.

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Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

Eskişehir ve Afyonkarahisar'da yıllık 40 karınca kolonisi, parçalara ayrılarak daha düşük rakımlara ve karınca bulunmayan bölgelere nakledilerek, zararlı böceklerle mücadele sağlanıyor.

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Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

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Karıncalar

Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

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Çatacık Orman İşletme Müdürlüğü Arıkaya Orman İşletmesi Şefi Seyda Kanburoğlu Esmer | Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Çatacık Orman İşletme Müdürlüğü Arıkaya Orman İşletmesi Şefi ve orman mühendisi Seyda Kanburoğlu Esmer, "Ormanda koloniler halinde yaşıyorlar. Her yuvada ortalama 300 bin karınca bulunuyor. Kolonide ana karınca ve işçi karıncalar var. Ana karınca yuvanın derinlerinde yaşar ve işçi karıncaların taşıdığı maddelerle beslenir" diye konuştu. (Eskişehir/AA)

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