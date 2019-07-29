Gönüllü ormancılar: Kırmızı karıncalar

Çatacık Orman İşletme Müdürlüğü Arıkaya Orman İşletmesi Şefi Seyda Kanburoğlu Esmer | Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Çatacık Orman İşletme Müdürlüğü Arıkaya Orman İşletmesi Şefi ve orman mühendisi Seyda Kanburoğlu Esmer, "Ormanda koloniler halinde yaşıyorlar. Her yuvada ortalama 300 bin karınca bulunuyor. Kolonide ana karınca ve işçi karıncalar var. Ana karınca yuvanın derinlerinde yaşar ve işçi karıncaların taşıdığı maddelerle beslenir" diye konuştu. (Eskişehir/AA)