Kayıp 6 KHK'liden 4'ü bulundu

Şubat ayından bu yana kayıp durumda olan 6 KHK'li isimden 4'ünün bulunduğu belirtiliyor.

Kayıp durumda olan KHK'li altı kişiden Salim Zeybek, Özgür Kaya, Erkan Irmak ve Mikail Ugan'ın "emniyet birimlerinin gözetiminde" olduğu duyuruldu.

Kayıp altı kişiden dördü adına açılan hesaplarda, Erkan Irmak'ın 16 Şubat, Salim Zeybek'in 21 Şubat, Özgür Kaya'nın 13 Şubat, Mikail Ugan'ın ise 13 Şubat'tan bu yana kayıp olduğu belirtiliyordu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Dört kişinin bulunmasına ilişkin açıklama söz konusu isimlerin kaybolduktan sonra yakınları tarafından açılan sosyal medya hesaplarından yapıldı.

Konuyu daha önce Meclis gündemine taşımış olan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam da haberi Twitter hesabında paylaştı.

İslam, 19 Temmuz'da TBMM'de yaptığı konuşmada, dört aydır haber alınamayan 6 KHK'linin durumlarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sormuştu.

HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu da Yasin Ugan, Özgür Kaya, Salim Zeybek, Gökhan Türkmen ve Erkan Irmak’ın kaçırılması olaylarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sorarak Meclis gündemine taşımıştı. Gergerlioğlu, "90’lı yılların beyaz Toros marka arabaları bugünün siyah ve beyaz Transporterlarına yerlerini bırakmıştır. Savcılar dava açma konusunda çok hevesli değiller. Aileler perişan haldeler. Son üç yılda bize ulaşan kaçırılma vakaları 26’yı bulmuştur" demişti.

Biraz önce TEM den bir polis memuru aradı ve 13 Şubattan beri kayıp olan kardeşimin ellerinde olduğunu söyledi.Rabbime şükürler olsun. — Mikail UGAN (@mikail_ugan) July 28, 2019

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da dört kişinin bulunduğu haberi Twitter hesabından paylaştı.

İnsan kaçırma vakalarında 4 kişinin ortaya çıktığı haberi sevindirici. Umarım tüm kayıp vakaları en kısa zamanda aydınlığa kavuşturulur. Hukuk devletin gereği olarak başsavcılığın suç teşkil eden bu olayların peşini bırakmayıp tüm suçluları yargıya taşıyacağına eminim. pic.twitter.com/e9mmAak8xG — Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) July 29, 2019

Kayıp durumda olan diğer iki isim için de Twitter'da #MustafaYılmazNerede #GökhanTürkmenNerede etiketleri açıldı. (HABER MERKEZİ)