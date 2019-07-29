TCDD Müze binasının da Medipol’e verildiği ortaya çıktı

TCDD Misafirhanesi’nin ardından 1927 yılında yapılan tarihi TCDD Müzesi binasının da 29 yıllığına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesine verildiği ortaya çıktı. Mimarlar Odası 55 bin metrekarelik AOÇ arazisinin de Medipol’e verildiğini iddia etti.

1927 yılında yapılan tarihi taş bina, Cumhuriyetin ilk yıllarında milletvekillerinin ve yabancı elçilik görevlilerin konaklaması için yapılmıştı.

TCDD’nin tarihi binası Medipol Hastanesine devredildi

MÜZEDE SERGİLENENLER İZMİR’E GÖNDERİLDİ

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Cumhuriyetin ilk yıllarında milletvekillerinin ve yabancı elçilik görevlilerin konaklamasını için 1927 yılında yapılan tarihi taş binanın 2017 yılında 29 yıllığına Medipol’e kiraya verildiği ortaya çıktı.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) eski Genel Başkanı Yavuz Demirkol şunları söyledi:

“80’li yılların sonunda TCDD’nin müze ve sanat galerisi olarak kullandığı binanın ikinci katında TCDD’nin kuruluşundan bugüne dek kullandığı araç gereçler sergilenmekteydi. Bina üniversiteye verilmek üzere boşaltıldığında sergilenen araç gereçler İzmir Demiryolları Müzesi’ne gönderildi. Biz demiryolcular açısından Ankara Tren Garı’nın tarihsel bir önemi var.”

“ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİ DE VERİLDİ”

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) kapsamındaki Hazine arazisinden 555 bin metrekarelik alanın da Medipol’un kurucu vakıfı olan TEBA’ya verildiğini iddia etti.

MEDİPOL’DEN AÇIKLAMA

Ankara Medipol Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Üniversitemize iki yıl önce 29 yıllığına gerçek rayiç bedelle tahsis edilen bina tarihi Ankara Tren Garı binası değil, ek bina ve misafirhanedir. Bu gibi yapıların, tarihi kimlikleriyle korunması ve yaşatılması amacıyla kamu hizmeti veren kurumlara tahsisi üniversitemize has ve ayrıcalıklı bir durum değildir” denildi. (HABER MERKEZİ)