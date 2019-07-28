Mardin'deki tarihi Deyrulzafaran Manastırı'nın bahçesindeki ağaçlar kül oldu

Mardin'deki tarihi Deyrulzafaran Manastırı'nın bahçesinde dün gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki zeytin ve badem bahçelerine yayıldı. Manastıra ait iş makineleriyle söndürülen yangında, çok sayıda zeytin ve badem ağacı zarar gördü.

DHA'da yer alan bilgiye göre yangın, dün gece saatlerinde, geçmişi 5'inci yüzyıla dayanan Süryanilerin kutsal mabedi Deyrulzafaran Manastırı'nın bahçesinde çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek manastırın bahçesinden çevredeki zeytin ve badem bahçelerine de yayıldı. Bölgeye ulaşmaya çalışan itfaiye ekipleri, arazinin engebeli olması nedeniyle yolda kaldı. Bunun üzerine manastıra ait iş araçları yangına müdahale etti. Yangında çok sayıda zeytin ve badem ağacının kül olduğu ve sulama için kullanılan sistemin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Manastırda görevli rahip Gabriel Akkurt, olayın takipçisi olduklarını belirterek bölgede önlem alınmasını istedi.

Fotoğraf: DHA

(HABER MERKEZİ)