28 Temmuz 2019 21:46

Hayatını kaybeden Cabbar Demirci, yoldaşları tarafından anıldı

Hayatını kaybeden Emek Partisi Eski İzmir İl Yöneticisi Cabbar Demirci, Emek Partisi İzmir il ve ilçe yöneticileri ile parti üyeleri tarafından mezarı başında anıldı.

Hayatını kaybeden Cabbar Demirci, yoldaşları tarafından anıldı

Fotoğraf: Evrensel

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    Emek Partisi İzmir il ve ilçe yöneticileri ile üyeleri, geçtiğimiz çarşamba günü yaşamını yitiren Emek Partisi Eski İzmir İl Başkanı Cabbar Demirci’yi mezarı başında andı.

    Geçtiğimiz çarşamba günü beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren ve Güzelbahçe Mezarlığına defnedilen Eski İzmir İl Başkanı Cabbar Demirci’yi yoldaşları mezarı başında andı. Mezarlıkta anma için bir araya gelen EMEP üyeleri, Cabbar Demirci için yapılan cenaze töreninin gerçekleştiği Narlıdere Çatalkaya mahallesinde Evrensel gazetesi dağıtımı yaptı. Dağıtım sırasında Narlıderelilere Cabbar Demirci'nin mücadelesi anlatıldı. Daha sonra mezarlıkta yapılan anmada Emek Partisi GYK üyesi Gürsoy Turan konuştu.

    Hayatını kaybeden Cabbar Demirci'nin cenaze töreninin yapıldığı Narlıdere Çatalkaya mahallesinde Evrensel gazetesi dağıtımı yapıldı

    Fotoğraf: Evrensel

    “MÜCADELE İÇİNDE KALABİLİRSEK TESELLİ OLURUZ”

    Gürsoy Turan, Cabbar Demirci'nin mezarı başında yaptığı konuşmada “Üç gündür hepimizin yüreği buruk. Birbirimizi teselli etmek için onunla geçirdiğimiz iyi anıları paylaşıyoruz. Onun en iyi özelliklerini bilincimizin en önüne çıkartıyoruz. Ancak biz biliyoruz ki gerçek teselli, bize bırakmış olduğu mücadeleyi daha ileriye taşıdığımızda yaşanacaktır. Dolayısıyla bugün işçilere, emekçilere, yoksullara, ezilen halklara ağır bedeller ödeten emperyalizm ve kapitalizm sistemini yıkmak, işçi sınıfı iktidarında sosyalist bir düzen kurmak üzere bize bırakmış olduğu  mücadelede görevlerimizi ne kadar ileriden yapabilirsek ve ne ölçüde onun gibi son nefesimize kadar bu mücadelenin içinde kalabilirsek bu ölçüde teselli olmuş olacağız” dedi.

    “PARTİ OKULUNUN İLK ÖĞRENCİSİ OLDU”

    “Üç gündür yoldaşları, arkadaşları, ondan bahsederken ‘ne desek az olur’ diye başladılar. Onun insani özelliklerinin dayanağı, insanın insan olmasındaki en büyük engel olan bu çürümüş düzene karşı, bütün insanlara dayattığı bencillik, bireycilik, benmerkezciliğe karşı kolektif bir mücadele, onu yıkmak üzere bir mücadele içerisinde olmasıdır” diye konuşan Turan, “Cabbar Başkan'ın iyi ve insani özelliklerinin gelişkin olmasının dayanağında öğrenme isteği vardı. Bu yönüyle de hepimize örnek olacak. 72 yaşındaki Cabbar Başkan partimizin İzmir’de başlattığı parti okulunun ilk öğrencisi olmak için çok ısrarlı davranmıştı. Marksizmin, Leninizmin teorisini yeniden öğrenme ve dolayısıyla 72 yaşında da en ileriden görev alma arzusu hepimizin örnek alması gereken özelliklerinden biriydi” dedi.

    “BIRAKMIŞ OLDUĞU SORUMLULUK HEPİMİZİN”

    “Cabbar Başkan hoşgörülüydü, güler yüzlüydü, nüktedandı ama parti içindeki disiplinsizliğe karşı, parti içindeki bozgunculuğa karşı ne kadar acımasız ve öfkeli olduğunu hepimiz biliyoruz” diyerek Demirci’nin özelliklerine değinen Turan, “Gerek işçi sınıfının iktidarı yolundaki görevleri gerekse demokrasi mücadelesine dair görevleri yerine getirmesi bakımından birleştirici tutumu ve özellikleri, partimizin bütün birimlerine, yöneticilerine ve kadrolarına örnek olacak ve bunu gelecek kuşaklarla paylaşacağız. Onun bırakmış olduğu sorumluluk artık hepimizindir. Rahat uyu yoldaş diyorum” diye sözlerini bitirdi. (İzmir/EVRENSEL)

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