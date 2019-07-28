Ali Deniz Uzatmaz futbol turnuvasının 4'üncüsü tamamlandı

10 Ekim Ankara Katliamı’nda yaşamını yitiren Ali Deniz Uzatmaz anısına, Antep'te bu yıl dördüncüsü düzenlenen futbol turnuvası tamamlandı. Turnuvada barış mücadelesinin sonu kadar devam edeceği dile getirildi.

Emek Gençliği’nin çağrısıyla Antep'te mahallelerden, okullardan, işyerlerinden takım çıkaran gençler, 4 gün boyunca halı sahada ter döktü. 10 Ekim Ankara Katliamı'nda yaşamını yitiren Ali Deniz Uzatmaz’ın doğum günü olan 27 Temmuz’a denk getirilen final maçı, kıyasıya mücadeleye sahne olurken maçı izleyenler arasında Ali Deniz Uzatmaz’ın babası ve kardeşi, yine 10 Ekim’de yaşamını yitiren EMEP GYK Üyesi Korkmaz Tedik’in annesi Zöhre Tedik de vardı.

"ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Final maçının ardından yapılan kupa töreninde konuşan Ali Deniz Uzatmaz’ın babası Ogün Uzatmaz, Ali Deniz’in Ankara’ya barışı istemek için gittiğini fakat IŞİD gibi barbar bir örgütün miting alanını kana buladığını söyledi. IŞİD’in Ankara’yı değil Türkiye’nin dört bir yanını kan gölüne çevirdiğini belirten Uzatmaz, “Barış mitingini kana bulayanlar bilsinler ki yaşanan vahşeti asla unutturmayacağız” dedi.

"ADALETİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Ardından sözü Korkmaz Tedik’in annesi Zöhre Tedik aldı. Oğlu Korkmaz Tedik’in lise yıllarından itibaren, her zaman toplumsal muhalefetin içinde yer aldığını ve onun arkasında durduklarını belirten Tedik, Ankara’ya da barışı, insan haklarını, demokrasiyi savunmak için birlikte gittiklerini ve orada barışa yönelik bir saldırıyla karşılaştıklarını dile getirdi. Ali Deniz için Antep’te, Korkmaz için Antalya’da ve ülkenin daha pek çok yerinde böyle anmalar düzenlendiğini söyleyen Tedik, “Bu anmalar katiller ve onlara el verenler yargılanana kadar, mücadelenin bir parçası olarak düzenlenmeye devam edecek. Özellikle biz aileler, 103 barış gönüllüsü için, adalet yerini bulana kadar bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.

"ONLAR ARTIK BARIŞ İSTEYEN HERKESİN EVLATLARI"

Tedik’in ardından CHP’li Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan, barış mücadelesi yolunda yaşamını yitiren bütün insanları andı. Hem Ali Deniz’in, hem Korkmaz Tedik’in birilerinin evladı olarak dünyaya geldiğini söyleyen Kalkan, “Fakat katledildikten sonra yüreğinde adaletin, demokrasinin, insan sevgisinin, barışın özlemini duyan herkesi evladı oldular” dedi.

Kalkan’ın ardında konuşan CHP’li Belediye Meclis Üyesi Hurşit Besle ise esas bundan sonra barış mücadelesinin devam etmesi gerektiğini söylerken, “Barış için sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

"BU DÜZENE KARŞI MÜCADELE DEVAM EDECEK"

Emek Partisi GYK üyesi Umut Yeğin yaptı. 10 Ekim öncesinde çözüm sürecinde silahların sustuğunu, gençlerin ölmediğini hatırlatan Yeğin, 7 Haziran seçimlerinden ülkenin dört bir yanının kan gölüne çevrildiğini belirtti. Yeğin, 10 Ekim mitinginin en önemli ve egemenleri en korkutan özelliğinin her ulustan işçilerin, emekçilerin birlikte hareket etmesi olduğunu vurgulayarak, yerel seçimlerde de tek adam rejiminin yenilgisinin birlikte hareket edilerek kazanıldığını söyledi. Birlikteliğin seçimlerle sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çeken Yeğin, “Bizler bu topraklarda barış, demokrasi, özgürlük kazanılana kadar; Ali Deniz’in, Korkmaz’ın, Şebnem’in ve diğer tüm arkadaşlarımızın dilinden düşürmediği “devrim ve sosyalizm” için, bu kapitalist, emperyalist düzene karşı mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu. (Antep/EVRENSEL)