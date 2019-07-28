28 Temmuz 2019 18:44
Ankara'da iş cinayeti: Kanalizasyon inşaatı sırasında 1 işçi göçük altında kaldı
Ankara Kahramankazan'da kanalizasyon inşaatında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Fotoğraf: Nuğman Göktaş/AA
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kanalizasyon inşaatında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre, Saray Mahallesi Bayraktar Caddesi'nde kanalizasyon çalışması yürüten taşeron firma çalışanı 53 yaşındaki Ahmet Pekgöz, beton borunun yerleştirilmesi sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. AFAD ekiplerinin çalışması sonucu Pekgöz’ün cansız bedenine ulaşıldı.
Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Pekgöz'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından Ankara Keçiören Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Altı çocuk babası, duvar ustası Pekgöz'ün, Siirt'in Kurtalan ilçesinden çalışmak için Kahramankazan'a geldiği öğrenildi. (HABER MERKEZİ)