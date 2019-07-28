28 Temmuz 2019 17:12
Mardin'de orman yangını
Mardin'in Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Fotoğraf: Selahattin Erol/AA
Mardin’in Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Sabah saatlerinde Bagok Dağı kırsalı ile Üçköy, Dibek ve Beğendik mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen yangına müdahale etmek için Midyat Belediyesi ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri ile Midyat Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
(AA)
YAZARLAR
Ayşen ŞAHİN AKSAKAL
Tek özentim özgürlüğe…
Vedat İLBEYOĞLU
Munzur, bir nehirden ötesi; Dersim, bir şehirden fazlası!
Özer AKDEMİR
Avşar ağıdı
Adnan ÖZYALÇINER
Ses çıkmadan
Mumia Abu JAMAL
Ateş hattındaki Latin Amerikalılar
Mesut KARA
Yarın bizimdir
Mıgırdiç MARGOSYAN
‘Şeytani anayasalar’ meselesi (2)