28 Temmuz 2019 17:06
Afrin'de patlama: 1 ölü, 16 yaralı
Suriye'nin kuzeyinde yer alan Afrin'in ilçe merkezindeki patlamada 1 sivil öldü, 16 sivil yaralandı.
Fotoğraf: DHA
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde meydana gelen patlamada 1 sivil öldü, 16 sivil yaralandı.
AA'nın verdiği bilgiye göre Afrin'in ilçe merkezinde bomba düzeneği yerleştirilen motosiklet, sivillerin yoğun olduğu bölgede infilak ettirildi. Patlamada 1 sivil öldü, 16 sivil yaralandı. Yaralılar, hastaneye sevk edildi. Bölgeye intikal eden yerel güvenlik güçleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. (HABER MERKEZİ)
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