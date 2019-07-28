Emekli-Sen dava kıskacında

Ankara Valiliği tarafından açılan davada faaliyetleri durdurulmak ve kapatılmak istenen DİSK'e bağlı Emekliler Sendikasının (Emekli-Sen) Genel Başkan Yardımcısı Avukat Haşim Korkmaz, dava sürecini değerlendirdi.

"Görevsizlik kararı" gerekçesiyle Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilerek belirsiz bir tarihe ertelenen davaya ilişkin konuşan Haşim Korkmaz, “Biz hukuki dayanağımızı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 23/4 maddesinden AİHS'den ve ILO AY’sından alıyoruz. Bu sözleşmelerde 'Herkes sendika kurabilir' diyor. Türkiye, taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uymak zorunda ama maalesef, Türkiye’de hukuk egemen değil, olağanüstü bir dönemden geçiliyor. 'Türkiye'de hakimler var' diyebilmek istiyoruz ancak henüz diyemiyoruz” dedi.

Sendikanın kapatılmak istenmesini yorumlayan Korkmaz, “Hükümete yakın davranan dernek ve sendikalara dokunulmuyor. Ancak biz mücadele yolunu seçiyoruz. Hükümet, emekliye sadaka verir gibi zam yapıyor, biz prim günlerimizi doldurmuş, primlerimizi sonuna kadar ödemişiz. Sadaka istemiyoruz hakkımızı istiyoruz. Sorun sadece ücret de değil. Emeklinin sağlıkta katkı payı ödemeleri, mikro cerrahi gereken durumlarda özel hastanelere yönlendirilerek 80-100 bin lira arasında SGK’nin ödemesinin üstüne ilave ödeme yapmaya mahkum edilmesi paran yoksa öl anlamına geliyor” dedi.

Türkiye’de emekli sayısının 12 buçuk milyon olduğunu vurgulayan Korkmaz, emekliler için uğraşan dernek ve sendikalara şu çağrıda bulundu: Hepimizin ortak çıkarı emeklilerin ekonomik ve sosyal haklarıdır. 12 buçuk milyon emekliyi asgari paydada, ortak bir dilde buluşturabilirsek hükümet bizi ciddiye almak zorunda kalır. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)