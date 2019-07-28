Uzel işçilerinden Türk Metal protestosu

2008’de kapanan ve yaklaşık 1500 çalışanın ücretlerini ve tazminatlarını ödemeyen Uzel Traktör Fabrikasının işçileri, 7 aydır her pazar fabrika önünde eylem yapıyor.

Üye oldukları Türk Metal Sendikasının kendilerini yalnız bıraktığını belirten işçiler, Şirinevler'de bulunan Türk Metal 1 No’lu Şube önüne gelerek siyah çelen bıraktı. “Patronların uşağı Türk Metal”, “Satılmış Türk Metal” sloganı atan işçilerin şubenin önüne gitmesine polis izin vermedi. Birkaç temsilci sendika önüne giderek siyah çelenk bıraktı.

Eylem sonrası görüştüğümüz işçilerden Türkan Toprak, Türk Metal Sendikasının kendilerine sahip çıkmadığını ifade ederek şunları söyledi: “11 yıldır tazminat hakkımızı alamadığımız için Şirinevler’deyiz. Türk Metal Sendikası, 11 sene önce fabrika içinde 16 gün eylem yaptığımız sırada bize namus ve şeref sözü verdiler. Siz imza atıp bize vekalet verin biz sizin haklarınızı 5 aylık ücretlerinizi ve tazminatlarınızı 8 ay içerisinde alacağını söylediler. Maalesef 11 yıl geçti, ne gelen var ne giden. Yargı süreci de maalesef 11 senedir sürdü. 7 aydır meydanlardayız. Haftaya fabrikanın önündeyiz. Az önce bir çelenk bıraktık Türk Metal Sendikasının önüne. Biz buradayız. Namus şeref sözü verenler nerede? Kendilerini bulamıyoruz.”

İflas masasının fabrikada yaşanan hırsızlığa ilişkin hiçbir şey yapmamasına da tepki gösteren Toprak, “Koskocaman fabrikada hırsızlık tavan oldu. Adamlar ne cesaretse 250 kilovatlık büyük jeneratörü gece kamyonla girip çalıyorlar. Buna iflas masasına gidip dilekçe verdim. ‘Hırsızlık oluyor, Buna ne yapmamız lazım. arkadaşlarımızla birlikle koruyalım’ dedim. ‘Sana yetki veremeyiz’ dediler. Ama hırsızlara da yol veriyorlar. Fabrikada bir tane pano, trafo kalmadı” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

Uzel Traktör işçisi çözüm istiyor

Uzel işçisi hakkını istiyor