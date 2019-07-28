HDP Milletvekili Tülay Hatimoğulları, Hilton SA işçilerini ziyaret etti

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları grevdeki Hilton SA işçilerini ziyaret etti.

Hak-İş’e bağlı OLEYİS ile patron arasında yürütülen toplusözleşme görüşmeleri tıkanınca grev kararı alan işçilerle, grevin 3’üncü gününde bir araya gelen Hatimoğulları, işçilerin grevinin yanında olduklarını belirterek Türkiye’nin dört bir yanında grevde olan işçilerin dayanışma içerisinde olarak bu sorunları aşabileceğini ifade etti.

“TURZİM YASASINDA İŞÇİLER YOK”

Turizm sektörü ile ilgili henüz yapılmış yasal düzenlemelerde işçinin hakkını koruyan önlemleri içeren bir düzenleme olmadığını ifade eden Hatimoğulları, “Burada küçük işletmelerin, işçinin emekçinin haklarının korunmamasına dair hiçbir faaliyetin olmamasını eleştirdik. Ücretlerin iyileştirilmemesini, çok yoğun emek harcanan bu alanda emeğin görülmemiş olması bizim temel eleştiri konumuz” dedi.

ÇALIŞMA BAKANLIĞINA SORU

Hatimoğulları ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle, güvencesizliğin en yoğun, sendikalaşmanın en düşük olduğu iş kollarından turizmde bunu tersine çevirmek için, turizmde çalışan işçilerin hak ettiği ücreti almaları için bir çalışmalarının olup olmadığını sordu. (Adana/EVRENSEL)

Ücretleri asgari ücretin altına düşen Adana Hilton-SA işçileri greve çıktı