Çakırözer cezaevlerini gezdi: Acil adalet talebi TBMM'de karşılık bulmalı

CHP’nin Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Meclis’in tatile girmesi ile birlikte cezaevlerindeki gazetecileri, yazarları, avukatları, sanatçı ve siyasetçileri ziyaret etti. Çakırözer, Meclisin yargı reformu için bir an evvel toplanması gerektiğini söyledi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Kandıra Cezaevinde Cumhuriyet gazetesi eski çalışanları Musa Kart, Hakan Kara, Güray Öz, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör ve Emre İper ile eski milletvekili Sırrı Süreyya Özden’i; Edirne Cezaevi’nde HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı, Silivri Cezaevi’nde CHP eski milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Eren Erdem’i, yazar Ahmet Altan’ı, iş insanı Osman Kavala’yı, avukat Selçuk Kozağaçlı’yı ve Grup Yorum’un bas gitaristi İbrahim Gökçek’i ziyaret etti.

EREN ERDEM'İN TUTUKLULUĞU 400 GÜNE YAKLAŞIYOR

Gazeteci Eren Erdem’in 3 Ağustos’ta haksız tutukluluğunda 400. gününe gireceğini belirten Çakırözer, “Yargılama sürecinde gizli tanık ifadeleri onu aklamasına karşın siyasetin etkisi altındaki yargı tarafından hapse mahkum edildi. Şimdi istinaf yargılamasını bekliyor. Onun gazeteci olarak FETÖ ile mücadele ettiğini herkes biliyor. Ancak partili yargı onu hapiste tutmaya devam ediyor. Erdem’in bir önce tahliye edilmesini, istinaf maskesinin bozma kararı vermesini ve sonuçta bu hukuksuz yargılama dosyasının tamamen kapatılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

CUMHURİYET DAVASI: BİR SANİYE BİLE TUTULMAMALIYIZ

Çakırözer, Silivri Cezaevi’nin ardından Kandıra Cezaevi’nde de Cumhuriyet Gazetesi davasında yargılanan gazetenin eski yazar ve yöneticileri ile görüştü.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Cumhuriyet Davasındaki sanıklar için beraat kararı verilmesi ve yerel mahkeme tarafından kurulan hükmün bozulmasını talep ettiğini anımsatan Çakırözer, Kandıra Cezaevi’ndeki tüm gazeteci, yazarların bu kararla umutlandıklarını dile getirdi.

Çakırözer, Karikatürist Musa Kart’ın, “Biz ve bizi tanıyanlar masum olduğumuza zaten inanıyordu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının beraat talep etmesi bizlerin tüm yargılama boyunca ortaya koyduğumuz haklılığımızı bir kez daha kanıtladı. Bu talebin ardından burada kaldığımız her gün sadece özgürlüğümüz kısıtlanmıyor hayatlarımızdan da çalınıyor” dediğini aktardı. Çakırözer, Yazar Güray Öz’ün de “Yargıtay Başsavcılığı’nın talebinin ardından bir saniye bile içeride tutulmamamız gerekiyor. Bir an önce özgürlük bekliyoruz” dediğini belirtti.

"ACİLEN SON VERİLSİN"

Sadece Cumhuriyet davasında yargılanan gazetecilerin değil eleştirel düşüncesi ve ifadeleri nedeniyle hapse atılanların haklarının ihlaline acilen son verilmesi gerektiğini belirten Çakırözer, “Meclis tatile girmeden Yargı Reformu’nun çıkarılacağı ifade edilmişti. Ancak bu söz tutulmadı. Meclis tatilde ama gazeteciler, yazarlar, avukatlar, hukukçular, akademisyenler, sanatçılar ve siyasetçiler hapiste. Adalet sağlanmadan, haksızlıklar giderilmeden Meclis tatile çıktı. Bu ülkenin kanayan yarası haline gelen adaletsizlik Meclis tarafından çözülebilir. Meclis hemen toplanabilir veya tatilinin bitmesini beklemeden erken toplanabilir. Acil özgürlük, acil adalet talebi Meclis’te karşılık bulmalıdır” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)