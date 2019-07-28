28 Temmuz 2019 13:27
KPSS 2019/1 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS 2019/1 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
Fotoğraf: AA
KPSS 2019/1 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
Sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenmek için tıklayın. (HABER MERKEZİ)
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