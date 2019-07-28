KPSS 2019/1 yerleştirme sonuçları açıklandı

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Van'da 979 günlük eylem yasağı 15 gün daha uzatıldı

Gösteri, yürüyüş, miting ve oturma eylemi gibi etkinliklere güvenlik gerekçesiyle 979 gündür sürekli yasaklama getiren Van Valiliği, 15 günlük yasak getirerek yasağı bir kez daha uzattı.