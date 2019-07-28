Venezuela’da büyük enternasyonalist yürüyüş

Venezuela'da iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) öncülüğünde “Barış ve Venezuela’nın bağımsızlığı savunma” yürüyüşü düzenlendi.

ABD’nin Venezuela’ya yönelik emperyalist politikalarının protesto edildiği yürüyüşe ülkenin başkenti Caracas’ta düzenlenen “25. Sao Paulo Forumu”na katılmak için onlarca farklı ülkeden gelen yüzlerce siyasi parti, örgüt ve kurum temsilcisi de katıldı.

Telesur’un haberine göre yürüyüş sonrası konuşan PSUV Lideri ve Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, “Bu krizden, bu savaştan güçlenerek çıkacağız çünkü birlik olduk. Boyun eğmeyeceğiz, ne olursa olsun sosyalizm bayrağını yükseltmeyi sürdüreceğiz” dedi. (DIŞ HABERLER)

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