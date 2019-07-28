Moskova'daki seçim protestosunda binden fazla kişi gözaltına alındı

Rusya'da, Moskova şehir meclisi seçimlerine bağımsız adayların kaydının iptal edilmesi nedeniyle yapılan eylemde binin üzerinde kişi gözaltına alındı.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan son açıklamada, başkent Moskova'da yapılan ve "izinsiz" olarak tanımlanan eyleme yaklaşık 3 bin 500 kişinin katıldığı belirtildi. Açıklamada, 1074 kişinin kamu düzenini ihlal iddiasıyla gözaltına alındığı kaydedildi. BBC'nin haberine göre ise gözaltı sayısı 1127.

Rus basınında çıkan haberlere göre, gözaltına alınanlar arasında bağımsız adaylardan Rus muhalif Aleksey Navalni'nin kurduğu "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" avukatı Lubov Sobol, İlya Yaşin, Yuliya Galyamina, İvan Jdanov ve Dmitriy Gudkov da bulunuyor.

Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Kremlin yönetimi muhalifi Navalni, daha önce, gösteri düzenleme kurallarını tekrar ihlal ettiği gerekçesiyle 30 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Moskova şehir meclisi seçimlerine bağımsız adayların kaydının yapılmaması nedeniyle geçen hafta düzenlenen ve 20 bin kişinin eylemde Navalni, halkı Moskova Belediyesi önünde protestoya davet etmişti. (DIŞ HABERLER)

Rusya'da yerel seçim öncesi düzenlenen eylemde onlarca kişi gözaltına alındı

Rusya'da muhalif lider Navalni'ye hapis cezası