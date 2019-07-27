KESK Kocaeli TİS talepleri için pankart astı, bildiri dağıttı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Kocaeli Şubeler Platformu, toplu iş sözleşinde yer almasını istediği temel talepleri duyurdu.

Şehrin çeşitli bölgelerine pankart asıp, bildiri dağıtan KESK üye ve yöneticileri, taleplerini kamuoyu ile paylaştı.

KESK üyeleri, İzmit Gazi Lisesi önünde yer alan afiş standına temel taleplerinin yazılı olduğu pankartı asarak, burada bildiri dağıtımı gerçekleştirdi. Taleplerini gazetecilerle paylaşan KESK Dönem Sözcüsü Gülüzar Ateş, “2020-2021 yıllarını kapsayan toplu sözleşme 1 Ağustos 2019 Perşembe günü başlıyor. 2012 yılından bu yana 4 kez toplu sözleşme masası kuruldu. Masaya 3 milyon kamu emekçisi ve 2 milyon kamu emeklisi adına tek yetkili olarak oturanlar her seferinde büyük laflar ettiler” ifadelerini kullandı.

“MEMUR-SEN ELİYLE KAYBETTİRİLEN OLDUK”

Bugüne kadar hiç bir temel sorunun çözülmediğini vurgulayan Ateş, “Bugüne kadar 4 defa kurulan masadan, insanca yaşamaya yetecek bir ücretten, güvencesiz, sözleşmeli istihdama son verilmesine, gelir vergisi adaletsizliğinin ortadan kaldırılmasından ek ödemelerimizin emekli aylıklarına yansıtılmasına kadar hiçbir temel sorunumuz çözülmedi. Buna rağmen masaya oturan Memur-Sen tarihi başarı nutukları attı. Ne yazık ki hangi sendikanın üyesi olursak olalım ya da her hangi bir sendikanın üyesi olmayalım bugüne kadar 4 defa kurulan toplu sözleşme masasından Memur-Sen eliyle kaybettirilen biz olduk. Bedelini de daha fazla yoksullaşma, güvencesizlik, artan iş yükü ile ödemeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ateş sözlerini, “Bugün yeni bir toplu sözleşmenin başındayız. Ya yine bizim adımıza imza atanların yeni 'tarihi başarılarına' seyirci kalacağız ya da ortak ekonomik, sosyal, demokratik, özlük ve mesleki çıkarlarımızın korunup geliştirilmesi için omuz omuza birlikte mücadele edeceğiz. 24 Temmuz’da toplu sözleşme teklifini bakanlığa sunduk” şeklinde sonlandırdı. (Kocaeli/EVRENSEL)