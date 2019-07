İzmir Barosu: Mültecilere yönelik nefret söylemlerini kınıyoruz

İzmir Barosu son günlerde mültecilere yönelik nefret söylemleri içeren politikaları kınamak için yazılı açıklama yaptı.

Dünyada ve yakın coğrafyada yaşanan savaşla insanların her geçen gün kaçtıkları zulümden daha tehlikeli bir ortamda yaşamaya mecbur bırakıldığı ifade edilen açıklamada, “Ülkemiz, Ege kıyılarında on yıllardır yaşanan tekne kazaları ile meydana gelen can kayıpları, doğu sınırlarımızda donarak hayatını kaybeden insanların karların erimesi ile ortaya çıkan cenazeleri ile acı bir gerçeğe ev sahipliği yapamaz durumunda kalmıştır” denildi. Açıklamada devletlerin yasal iltica yollarını kapattığı sürece bu ölümcül yolculukların devam edeceği ve yeni yurt arayışındaki insanların daha ağır risk ve bedellerle kayıplarının sürmesi beklenen bir gerçeklik olduğu belirtildi.

“HER GEÇEN GÜN YABANCI DÜŞMANLIĞI TIRMANMAKTA”

Mültecilere yönelik ayrımcı, nefret odaklı söylem ve politikaların toplumda karşılığını bulmakta olduğu ifade edilen açıklamada, “Her geçen gün yabancı düşmanlığı tırmanmaktadır. Yakın zamanda İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik açıklamalar, taraf olduğumuz 1951 Tarihli Mültecilerin Statüsüne Dair Cenevre Sözleşmesi ve 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunumuz ile garanti altına alınmış “Geri Göndermeme İlkesi” nin ihlali anlamına gelmektedir. Her ne sebeple olursa olsun mültecilerin ülkelerine geri dönmeye mecbur bırakılmaları taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ve iç hukukumuz gereği mümkün değildir” denildi. Açıklamada, Suriyeliler dışında ülkede bulunan ağırlıklı olarak Irak, Afganistan, İran, Somali, Uzak Asya ve diğer dünya ülkelerinden gelen uluslararası koruma ihtiyaç sahiplerine ve göçmenlere yönelik sınır dışı etme, hukuk dışı müdahalelerin de içinde bulunduğu bir takım uygulamaların her geçen gün basına ve kamuoyuna yansıdığı ifade edildi.

“İHLALLERİN ÖNÜNE GEÇEBİLMEK YASAL KORUMALAR İLE MÜMKÜN”

Açımlama şöyle devam etti; “Anayasamız ile güvence altına alınan kanun önünde eşitlik ve hukukun üstünlüğü ilkeleri göz önünde bulundurularak mülteciler ve tüm yabancılar hukuki korumadan faydalandırılmalıdır. İhlallerin önüne geçebilmek ancak bu yasal korumaların sağlanması ile mümkün olabilecektir. İzmir Barosu olarak uluslararası ve ulusal mevzuatımızla koruma altına alınan hakların ihlali niteliğindeki her türlü idari ve politik uygulamayı kınıyor, göç ve iltica komisyonu üyesi avukatlarımız ile mülteciler ve tüm yabancılara yönelik nefret suçları, sınır dışı işlemleri ve geri gönderme merkezinde yaşanan insan hakkı ihlallerinin takipçisi olmaya devam edeceğimiz.” (İzmir/EVRENSEL)