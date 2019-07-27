CHP’li Karaca: Seçim bitti, Bakan Soylu vaatlerini unuttu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, geçtiğimiz mart ayında Denizli Acıpayam’da gerçekleşen depremin üzerinden geçen 4 aya rağmen Acıpayamlıların pek çok sorununun çözülmediğine dikkat çekti. Karaca, deprem sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Acıpayam’a gelerek vaatler sıraladığını hatırlatarak “Seçim bitti, Bakan Soylu vaatlerini unuttu” dedi.

Acıpayamlı depremzedelerin katıldığı basın toplantısında vatandaşlar “Vergi dediler ödedik, oy dediler verdik, sözler tutulmadı, Devlet Nerede” diye isyan etti. CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca 21 Mart tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Buradaki vatandaşlarımızın durumunu yerinde gördüm. Hiç merak etmeyin en kısa sürede yaralarınız sarılacak, yeni binalar yapılacak’ dediğini hatırlattı ve Bakan Süleyman Soylu’nun Acıpayamlı depremzedelere seçim öncesi verdiği sözleri seçim sonrası unuttuğunu söyledi.

4 AY GEÇTİ, SORUNLAR ÇÖZÜLMEDİ

Biçer Karaca, “Aradan geçen 4 aya rağmen 8. derecedeki binaların yıkımı tamamlanmadı. Çiftçilerimiz hasadını yaptıkları ürünleri koyacak yer bulamıyor” dedi.

AKP Milletvekili Şahin Tin’in 31 Mart seçimlerine 2 gün kala Acıpayam’ın afet bölgesi ilan edilebileceğini söylediğine dikkat çeken Milletvekili Gülizar Biçer Karaca bu konuyu TBMM gündemine taşıdıklarını, söyledi. Karaca seçimden önce “Sizi konteynerlerden çıkaracağız” diyenlerin seçimden sonra Acıpayam’ı unuttuğunadikkat çekti. (HABER MERKEZİ)